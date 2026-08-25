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Amur Gaz Kimya Kompleksi'nde yangın

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Rusya'nın Amur Bölgesi'nde faaliyete geçmeye hazırlanan Amur Gaz Kimya Kompleksi'nin şantiye alanında yangın çıktığı bildirildi.

Rusya'nın Amur Bölgesi'nde faaliyete geçmeye hazırlanan Amur Gaz Kimya Kompleksi'nin şantiye alanında yangın çıktığı bildirildi.

Kompleksin basın servisinden yapılan yazılı açıklamada, tesisin şantiye alanında çıkan yangına ilişkin bilgi verildi.

Yangın nedeniyle tesiste tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiği ve acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ana kadar yaralananlara ilişkin bilgi olmadığı ifade edildi.

Çevrede yaşayanlar için tehdit bulunmadığı kaydedilen açıklamada, ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştığı, hasarın boyutu ile olayın nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

Rusya'nın Amur Bölgesi'nde Rus Sibur ve Çinli Sinopec tarafından inşa edilen Amur Gaz Kimya Kompleksi'nin dünyanın en büyük polimer ve gaz-kimya üretim tesisleri arasında yer alması bekleniyor.

Kaynak: AA
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