Haberler

Rusya: Avusturya'nın Üç Rus Diplomatı Sınır Dışı Etme Kararı Siyasi ve Gerekçesiz

Rusya: Avusturya'nın Üç Rus Diplomatı Sınır Dışı Etme Kararı Siyasi ve Gerekçesiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MOSKOVA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Rusya, Avusturya'nın üç Rus diplomatı sınır dışı etme kararının "gerekçesiz" ve "siyasi saiklerle alınmış" olduğunu belirterek misilleme uyarısında bulundu.

MOSKOVA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Rusya, Avusturya'nın üç Rus diplomatı sınır dışı etme kararının "gerekçesiz" ve "siyasi saiklerle alınmış" olduğunu belirterek misilleme uyarısında bulundu.

Avusturya makamları pazartesi günü, casusluk şüphesiyle üç Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etti.

Viyana'daki Rusya Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kararı "kabul edilemez" ve "son derece düşüncesiz" diye nitelendirerek, Avusturya makamlarının diplomatların herhangi bir ihlalde bulunduğuna dair kanıt sunamadığını belirtti.

Açıklamada, "Bu adımı, Avusturya makamlarının bir başka dostane olmayan hamlesi olarak değerlendiriyor, haksız, tamamen siyasi saiklerle alınmış ve kesinlikle kabul edilemez buluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Moskova ayrıca sert bir karşılık verilebileceği uyarısında bulunarak, ikili ilişkilerde yaşanacak olası gerilimlerden Avusturya'nın sorumlu olacağını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Çin hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak

TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak
Cüneyt Çakır'ın son halini görenler tanıyamadı

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Stajda elektrik akımına kapılıp can veren Buğra'nın ölümünde ihmaller zinciri

Stajda can veren Buğra'yı bile bile ölüme göndermişler