Haberler

Kremlin: ABD, Rusya ve Ukrayna üçlü toplantısı 4-5 Şubat'ta

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü güvenlik grubunun ikinci tur görüşmelerinin 4-5 Şubat tarihlerinde Abu Dabi'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Görüşmelerin ardından Putin ve Zelenskiy arasında bir temasın mümkün olabileceği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin ikinci turunun 4-5 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacağını doğruladı.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü güvenlik grubunun ikinci tur görüşmelerinin Abu Dabi'de devam edeceğini belirterek, "Çarşamba-perşembe günleri ikinci tur görüşmeler yapılacak." dedi.

Görüşmelerin ikinci turunun geçen pazar günü için planlandığını hatırlatan Peskov, üç tarafın çalışma programları ile ilgili olarak ek ayarlama gerektiğini ifade etti.

Peskov, Kremlin'in tarafsız bir bölgede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorusuna, "Zelenskiy temas kurmayı öneriyor. Putin, Moskova'da bunun mümkün olduğunu söyledi. Bu bizim tutumumuz olmaya devam ediyor." şeklinde cevap verdi.

Moskova'nın görüşmelere açık olmaya devam ettiğini vurgulayan Peskov, çalışma gruplarının içinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bunu memnuniyetle karşıladıklarının altını çizen Peskov, "Ukrayna'da bir çözüm için bu çalışmaya devam etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 4 ve 5 Şubat'ta devam edeceğini duyurmuştu.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakerelerin ilki Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı

10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı

Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı