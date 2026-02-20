Haberler

Rusya: ABD ve Ukrayna ile yeni müzakere turunun tarihi konusunda henüz mutabık kalınmadı

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin müzakerelerin tarihi konusunda henüz bir mutabakat sağlanmadığını açıkladı. Ayrıca Japonya ile ilişkilerin kötü olduğunu belirtti ve diyalog eksikliğine dikkat çekti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin bir sonraki müzakere turunun tarihi konusunda henüz mutabık kalınmadığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Japonya'nın yeni Başbakanı Takaiçi Sanae'nin "Rusya ile toprak sorununu çözmek ve barış anlaşması imzalamak istedikleri" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Japonya ile ilişkilerin "kötü" durumda olduğunu belirtti.

Peskov, "Diyalog yok. Diyalog olmadan da barış anlaşmasını istişare etmek imkansız. Rusya, diyaloğun kopmasından yana değildi. Bu diyalog, Tokyo'nun isteğiyle kesildi. Tokyo, ülkemize karşı düşmanca yaklaşım sergiliyor. Dolayısıyla bu koşullarda ilişkilerimizin biçimini değiştirmeden herhangi bir anlaşmaya varmamız mümkün değil." dedi.

"Müzakere süreci karmaşık ve uzun"

ABD'nin Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırımı bir yıl süreyle uzatma kararını değerlendiren Peskov, "Müzakere süreci karmaşık ve uzun. Bu nedenle büyük beklentilerimiz olmadı. Bu, oldukça otomatik bir karar. Sonrasında ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Peskov, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olan eski Prens Andrew'un, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınmasını yorumsuz bırakarak "Bu, bizi ilgilendirmez." ifadesini kullandı.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin bir sonraki müzakere turunun haftaya yapılacağı yönündeki haberleri de değerlendiren Peskov, bu konuda henüz mutabık kalınmadığını belirterek "Bunu teyit edemem. Bu konuda mutabık kalındığında tarihi açıklayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
