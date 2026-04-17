Rusya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'na Yönelik Ablukası Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Rusya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'na Yönelik Ablukası Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. ABD’nin uygulamalarının çatışmayı tırmandıracağını ve ekonomik sonuçlar doğuracağını ifade etti.

MOSKOVA, 17 Nisan (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik deniz ablukasının uluslararası hukuka aykırı, tek taraflı ve gayrimeşru bir önlem olduğunu söyledi.

Zaharova perşembe günkü basın toplantısında, "Washington'ın uluslararası hukuk çerçevesine ilişkin bir başka keyfi yorumunu temsil eden bu uygulama, çatışmanın daha da tırmanmasına yol açıp doğal olarak buna bağlı ekonomik sonuçlara neden olmaktadır" dedi.

Sözcü, ABD ve İsrail'in herhangi bir tahrik olmaksızın İran'a düzenlediği saldırıların, Basra Körfezi bölgesindeki deniz taşımacılığını neredeyse durma noktasına getirdiğini, küresel enerji piyasalarını zedelediğini ve birçok ülkede tarım ve sanayiye zarar verdiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth perşembe günü Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde ABD ordusunun İran'ın "altyapısına, elektrik ve enerji tesislerine" saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray'ın "ekonomik baskıyı en üst düzeye çıkardığını" belirten Hegseth, İranlı liderlerin "akıllıca bir seçim yapmadıkları" sürece İran limanlarına yönelik deniz ablukasının devam edeceğini ifade etti.

İran medyasına göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda İran genelinde 3.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
