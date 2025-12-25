Haberler

Rusya: ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinde ilerleme var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile Ukrayna krizi müzakerelerinin yavaş ilerlediğini ancak ilerleme kaydedildiğini belirtti. Ayrıca, Avrupa'nın bu süreci baltaladığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yürüttükleri müzakere sürecinin yavaş ilerlediğini belirterek, "Ama bu süreçte ilerleme var." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya ve ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecini değerlendiren Zaharova, "ABD ile Ukrayna meselesine ilişkin müzakere süreci yavaş ilerliyor. Ama bu süreçte ilerleme var." ifadesini kullandı.

Zaharova, Avrupalı ülkelerin bu süreci baltalamaya çalıştığına dikkati çekerek, "Amerikan meslektaşlarımızı yürüttüğümüz diyalog sürecinde bu yıkıcı eylemlere karşı koymaya çağırıyoruz. Anchorage kentinde en üst düzeyde belirlenen çerçevede çalışmaları sürdürmeye hazırız." dedi.

Avrupa'nın, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımını değerlendiren Zaharova, "Başta Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere olmak üzere Kiev yönetiminin Avrupalı ??ve Batı Avrupalı ??destekçileri, barışı düşünmüyorlar. Onlar ancak Kiev'e gönderecekleri ve daha sonra geri alacakları parayı düşünüyorlar. Onlar, halen durumun gerginleşmesinden yana. Bu nedenle onlar, son Ukraynalıya kadar çatışmaların sürmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin Karayipler'deki eylemlerini kınıyoruz"

Zaharova, ABD'nin Karayipler bölgesindeki eylemlerini eleştirerek, şöyle konuştu:

"Karayipler'de kanunsuzluğa tanık oluyoruz. Burada, korsanlık, baskın ve haydutluk gibi mülklerin yasa dışı yollarla ele geçirilmesi gibi uygulamalar yeniden canlanıyor. Bu tür vakaları şiddetle kınıyor ve denizcilikte istikrarı ve hukuki düzeni sağlamaya çağırıyoruz. Gerginlik seviyesinin düşürülmesinden, güvene dayalı ilişkilerin korunmasından ve öngörülebilirliğin sağlanmasından yanayız. Yıkıcı bir senaryonun önlenmesi önemli."

Durumun uluslararası hukuk normları çerçevesinde çözüleceği umudunu paylaşan Zaharova, Venezuela yönetimini egemenliğin ve ulusal çıkarların korunmasına yönelik girişimlerini desteklediklerini söyledi.

Sözcü Zaharova, Rusya'nın Karakas Büyükelçiliğinin çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Zaharova, Kazakistan'daki komisyonun, Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024'te Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma sürecini yakın zamanda sonlandıracağı umudunu dile getirdi.

İsveç'in Rus bayraklı "Adler" isimli geminin alıkoymasını değerlendiren Zaharova, bunun "temelsiz" olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
