Rusya: Ukrayna'ya ait 376 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 376 insansız hava aracını (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece Rus topraklarına İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 376 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği, Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada da vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki "İlskiy" petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.

Rusya'nın Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgenin Azov kentindeki petrol deposunda ve Taganrog şehrindeki limanda yangın çıktığını belirtti.

Yangını söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydeden Slyusar, yaralı ve can kaybının olmadığını ifade etti.