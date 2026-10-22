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Rusya, 252 Ukraynalı askerin cenazesini Ukrayna'ya iade etti

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Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, Rusya'nın Ukraynalı askerlere ait olduğunu belirttiği 252 cenazenin iade edildiğini bildirdi. Cenazelerin kimlik tespiti için çalışma başlatılacak, Uluslararası Kızılhaç Komitesine teşekkür edildi.

Rusya ile savaşta hayatını kaybeden 252 Ukraynalı askere ait olduğu belirtilen cenazelerin, Ukrayna tarafına iade edildiği bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, savaşta yaşamını yitiren Ukraynalı askerlerin cenazelerinin Rusya'dan teslim alındığı belirtildi.

Cenazelerin Rusya ile yapılan değişim kapsamında Ukrayna'ya iade edildiği aktarılan açıklamada, "Rus tarafının Ukraynalı askerlere ait olduğunu belirttiği 252 kişinin cenazesi, Ukrayna'ya iade edildi." ifadesi kullanıldı.

Ölen askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların başlatılacağı kaydedilen açıklamada, "Cenazelerin geri gönderilmesi faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi konusundaki yardımlarından dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) en içten şekilde teşekkür ederiz." denildi.

Belarus'un resmi haber ajansı BELTA'ya göre de Ukrayna tarafı, 25 Rus askerin cenazesini Rusya'ya teslim etti.

Ukrayna, savaşta hayatını kaybeden 252 askerin cenazesinin 17 Eylül'de de Rusya'dan teslim alındığını bildirmişti.

Rusya ise Ukrayna'dan 23 Rus askerin cenazesini almıştı.

Kaynak: AA
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