Rusya: 2036'ya Kadar Ay'da Enerji Santrali Kurmayı Planlıyoruz

MOSKOVA, 25 Aralık (Xinhua) -- Rusya, uzun vadeli Ay keşif programı kapsamında 2036 yılına kadar Ay'da bir enerji santrali inşa etmeyi planlıyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) çarşamba günü yapılan açıklamaya göre ajans, aralık ayında Rusya'nın havacılık ve uzay şirketi Lavochkin Association ile 2036 yılına kadar projeye ilişkin çalışmaları yürütülmesine yönelik resmi bir sözleşme imzaladı.

Ay'da kurulması planlanan enerji santralinin, hem Ay gezginleri ve Ay'daki gözlemevleri gibi Rusya'nın Ay programlarına hem de yabancı ortaklara ait tesisler de dahil olmak üzere Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun altyapısına uzun vadeli enerji sağlayacağı belirtildi.

Proje kapsamında uzay aracı geliştirme, yer testleri, uçuş testleri ve altyapının Ay'da konuşlandırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Roscosmos, kalıcı bir bilimsel Ay istasyonu kurma yolunda önemli bir adım olan projenin, tek seferlik görevlerden sürdürülebilir bir Ay araştırma programına geçiş anlamına geldiğini de ifade etti.