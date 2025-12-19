Muhittin Böcek: Alt personelin eylemlerinden haberdar olmam beklenemez
Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan 3 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GELİNİNİN DE OLDUĞU 3 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında dün son ifadeleri alınan tutuklu şüphelilerden Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile Halil Tolga Ayvazoğlu ve Salih Eyiişleyen, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla bugün tahliye edildi.
