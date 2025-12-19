Muhittin Böcek: Alt personelin eylemlerinden haberdar olmam beklenemez

GELİNİNİN DE OLDUĞU 3 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında dün son ifadeleri alınan tutuklu şüphelilerden Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile Halil Tolga Ayvazoğlu ve Salih Eyiişleyen, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla bugün tahliye edildi.