Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov bakım ve modernizasyon için tersanede - Haberler

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Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov bakım ve modernizasyon için tersanede

AA - Semen Vasileyev - Güncel
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Rusya Deniz Kuvvetleri donanmasına ait tek uçak gemisi "Amiral Kuznetsov", bakım ve onarım çalışmaları için Murmansk kentindeki 35'nci filo tersanesine çekildi.

Rusya Deniz Kuvvetleri donanmasına ait tek uçak gemisi "Amiral Kuznetsov", bakım ve onarım çalışmaları için Murmansk kentindeki 35'nci filo tersanesine çekildi. 2023 sonuna kadar bakım onarım çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

AA / Semen Vasileyev - Güncel

Rusya, Uçak, Güncel, Haberler

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