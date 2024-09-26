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Rus Turistleri Taşıyan Kruvaziyer Samsun Limanı'na Demir Attı

Rus Turistleri Taşıyan Kruvaziyer Samsun Limanı'na Demir Attı
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Panama bandıralı 'Astoria Grande' kruvaziyeri, Rusya'nın Soçi kentinden hareket ederek 1100 yolcu ile Samsun Limanı'na ulaştı. Turistler, kent merkezindeki tarihi mekanları gezip alışveriş yapacak, ardından Amasya'ya geçecek.

Çoğunluğu Rus turistlerin bulunduğu Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a geldi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden, Türkiye'de farklı limanlara uğradıktan sonra Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 1100 yolcu ile 449 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı.

Kent merkezindeki tarihi mekanları, alışveriş merkezlerini gezecek turistler Amasya'ya da geçecek.

Geminin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

Alışveriş Amasya Panama samsun Rusya Soçi

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