Yaklaşık 1.500 Rus Turist Ortadoğu'dan Tahliye Edildi

MOSKOVA, 3 Mart (Xinhua) -- Rus tur operatörü Space Travel, yaklaşık 1.500 Rus turistin Ortadoğu'dan tahliye edildiğini ve salı günü 2.000 kişinin daha ülkeye dönmesinin beklendiğini açıkladı.

TASS Haber Ajansı'na konuşan Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı ve Space Travel CEO'su Artur Muradyan, "Halihazırda kalkış yapan uçuşları da hesaba katarsak yaklaşık 1.500 kişi ülkesine geri gönderildi. Bugün tüm uçuşlar gerçekleşirse muhtemelen yaklaşık 2.000 kişi daha ülkesine dönecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı daha önce, 28 Şubat'ta İran'a yönelik ABD-İsrail ortak askeri operasyonunun ardından İsrail, İran, Irak, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Suriye olmak üzere Ortadoğu'daki 10 ülkenin hava sahasının tamamen veya kısmen kapatıldığını ve bu ülkelerin dokuzuna giden ve bu ülkelerden gelen uçuşların askıya alındığını bildirmişti.

Hafta sonu boyunca Rus ve yabancı havayolları, çoğu Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 216 uçuşu iptal etti. Resmi verilere göre 10.000'den fazla uçak bileti de iade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tur operatörleri aracılığıyla seyahat eden Rus turistlerin en büyük bölümünün 20.000'den fazla kişiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğunu belirtti. Şu anda 500'den fazla Rus turist Umman, Katar, Bahreyn, Ürdün, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te bulunuyor.

Kaynak: Xinhua