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Rus subayı, Engels kentinde suikaste uğradı

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Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinde görevli bir subayın, Saratov bölgesindeki Engels kentinde silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinde görevli bir subayın, Saratov bölgesindeki Engels kentinde silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Rus Kommersant gazetesinin, kolluk kuvvetlerinden isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri subayına, Engels kentinde suikastte bulunuldu.

Yaralanan subay, tedavi için özel uçakla başkent Moskova'ya sevk edilirken, subayın uçak komutanı olduğu belirtildi.

Bazı Telegram kanallarında ise saldırıya uğrayan subayın Nikolay Varpahoviç olduğu, başından ve karın bölgesinden vurulduğu iddia edildi.

Kaynak: AA
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