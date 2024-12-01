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Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi

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Rus savaş uçakları, muhaliflerin önceki gün ele geçirdiği Halep kentinin merkezindeki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırının detayları henüz netleşmedi. Öncesinde Halep Üniversite Hastanesi'ne yapılan saldırıda 9 kişi ölmüştü.

Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kentinin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na hava saldırısı gerçekleştirdi.

RUS SAVAŞ UÇAKLARI, HALEP'İ BOMBALADI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus savaş uçakları kentin merkezinin ana meydanı Sadallah El-Cabiri'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Rus savaş uçaklarının bugün Halep Üniversite Hastanesine yönelik saldırısında 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi

HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Rus savaş uçakları, muhaliflerin vurduğu aldığı merkezi bombaladı
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Helal Rusya @r@pl@r@ fırsat vermeyin

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Rusya nın ellerine sağlık,şu paralı teröristleri temizlesinler

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Haber YorumlarıVll. Murat:

Rusya artık çoluk çocuk demeden bombardıman yapar

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Haber YorumlarıDoğu baba:

Esed ülkenin seçilmiş lideri ve darbe yanlıları muhalifleri nasıl destekliyor ama burada bile

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

uçağına rüzgar gelmesin

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp donemi bitmezse ulkede ortadoguda biticek.

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Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Urus, sen önce Ukrayna'yı çöz; ne işin var suriyede ?

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Kekliğin kafese girmesini bekledi sanırım

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Haber YorumlarıDüsünür:

Ben onu bunu bilmem ama ölenler yine Musluman

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Haber YorumlarıFERHAT URASLI:

Olan yine sivil halka olacak. Rusya'nın, Ukrayna'ya vereceği dikkatin ve mücadelenin bir kısmı Suriye'ye aktarılacak. HTŞ Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülüyor. Türkiye'nin Suriye'de kaosun ve karmaşanın içine çekilmesi, zayiat vermesi, yeni bir cephe açması ve bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalması isteniyor olabilir. Kendi içimizdeki sorunları çözmemiz ve birliğimizi korumamız lazım. Etrafımızdaki ülkelerde bu kadar kaosun, sıkıntının oluşması ve halen devam etmesi tesadüfi değil.

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