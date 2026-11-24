Rus ordusunun Zaporijya'ya hava saldırısında 2 sivil öldü, 41 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rus ordusunun Zaporijya'ya gece düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin öldüğünü ve 41 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıda bazı apartmanların isabet aldığı ve olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 sivilin yaşamını yitirdiği, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Rusya'nın bu gece Zaporijya kentini hedef aldığı belirtildi.
Saldırıda kentteki bazı apartmanların isabet aldığı kaydedilen açıklamada, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu 2 sivilin öldüğü ve 41 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Rus ordusunun ayrıca Jitomir bölgesine de saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın ülkeye fırlattığı 96 insansız hava aracından (İHA) 73'ünün imha edildiği aktarıldı.