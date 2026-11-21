Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Rus ordusunun Ukrayna'nın Kriviy Rig kentine yönelik hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 52 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Gandja, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, Kriviy Rig kentini hedef aldığını belirtti.

Gandja, saldırı sonucu 1'i çocuk 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 52 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) de yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ayrıca bu gece Harkiv bölgesine düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: AA