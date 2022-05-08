Rus ordusunun hedef aldığı okulun enkazı görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus ordusunun hedef aldığı okulun enkazı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Ünver - Güncel
 - Güncelleme:

- Rus ordusunun hedef aldığı okulun enkazı görüntülendi Ukrayna'nın Çernihiv şehrindeki bir okul, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırının ardından görüntülendi.

- Rus ordusunun hedef aldığı okulun enkazı görüntülendi

ÇERNİHİV - Ukrayna'nın Çernihiv şehrindeki bir okul, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırının ardından görüntülendi.

Ukrayna'nın Çernihiv şehrinde, 3 Mart tarihinde Rus ordusunun saldırılarının hedefi olan bir okul görüntülendi. Saldırının ardından geriye enkaza dönüşmüş bir okul kalırken, büyük hasar gören binadaki sınıflarda yerlerde kitap, defter ve öğrencilere ait kıyafetler görüntülendi. Rus ordusu tarafından okula düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Ünver - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title