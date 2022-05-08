- Rus ordusunun hedef aldığı okulun enkazı görüntülendi

ÇERNİHİV - Ukrayna'nın Çernihiv şehrindeki bir okul, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırının ardından görüntülendi.

Ukrayna'nın Çernihiv şehrinde, 3 Mart tarihinde Rus ordusunun saldırılarının hedefi olan bir okul görüntülendi. Saldırının ardından geriye enkaza dönüşmüş bir okul kalırken, büyük hasar gören binadaki sınıflarda yerlerde kitap, defter ve öğrencilere ait kıyafetler görüntülendi. Rus ordusu tarafından okula düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.