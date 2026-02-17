Ukrayna: Rus ordusu geceden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine füze ve İHA'larla saldırı düzenliyor

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun geceden bu yana ülkeye füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın geceden bu yana Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesine füzeler fırlattığı aktarılan açıklamada, Vinnitsa, İvano-Frankivsk ve Ternopil bölgelerine yönelik füze saldırısı tehlikesinin de devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Harkiv ile Dnipropetrovsk bölgelerine de İHA'lar fırlatıldığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise mevcut bilgilere göre, Odessa bölgesine yönelik Rus İHA saldırıları nedeniyle 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.