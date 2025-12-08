Haberler

Ukrayna: Rusya, gece saatlerinde 148 İHA ile saldırı düzenledi

Güncelleme:
Ukrayna, Rus ordusunun 148 insansız hava aracıyla gece saatlerinde ülkede çeşitli bölgelere saldırı düzenlediğini bildirdi. Hava savunma sistemleri 131 İHA'yı etkisiz hale getirdi, ancak saldırılar sonucunda can kaybı ve yaralanmalar yaşandı.

Ukrayna, Rus ordusunun gece saatlerinde ülkedeki farklı bölgelere 148 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece ülkeye hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Rusya'nın 148 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerince 131 İHA'nın düşürülerek veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada 16 İHA'nın ülkedeki 11 noktaya isabet ettiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada Dnipropetrovsk bölgesine yönelik Rus saldırıları nedeniyle bir kişinin öldüğü, ikisi çocuk 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu Çernigiv bölgesinde 3 kişinin yaralandığı, Kiev bölgesindeki Fastiv şehrinde apartmanların hasar gördüğü bildirildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bölgeye düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kaynak: AA
