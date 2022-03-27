Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu - Haberler

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Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın batısında yer alan Lutsk kentine roketli saldırı düzenlendi.

- Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu

KİEV - Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın batısında yer alan Lutsk kentine roketli saldırı düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 32 gündür hız kesmeden devam ederken, Rus ordusu tarafından atılan roketlerin hedefinde bu kez batı Ukrayna yer aldı. Rus ordusu tarafından Sivastopol'den atıldığı iddia edilen roketler, Ukrayna'nın Lutsk kentini hedef aldı. Kentte hangi noktaların vurulduğuna ve ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, olay yerine Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Saldırı, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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