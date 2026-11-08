Rus ordusu Ukrayna'da trafo merkezi ve silah taşıyan gemiyi hedef aldı

Rus ordusu Ukrayna'da trafo merkezi ve silah taşıyan gemiyi hedef aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Jitomir bölgesinde Beloşçitsı yakınında askeri sanayi tesislerine elektrik sağlayan trafo merkezini vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre Karadeniz'de silah taşıyan konteyner gemisi de hedef alındı ve saldırılarda İHA kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da trafo merkezi ile bir gemiyi vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Jitomir bölgesinin Beloşçitsı yerleşim biriminin yakınlarında Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine elektrik sağlayan trafo merkezi vuruldu." ifadesi kullanıldı.
Karadeniz'de silah taşıyan konteyner gemisinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bilgisi yer aldı.
Kaynak: AA