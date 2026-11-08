Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rus ordusu Ukrayna'da trafo merkezi ve silah taşıyan gemiyi hedef aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Jitomir bölgesinde Beloşçitsı yakınında askeri sanayi tesislerine elektrik sağlayan trafo merkezini vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre Karadeniz'de silah taşıyan konteyner gemisi de hedef alındı ve saldırılarda İHA kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da trafo merkezi ile bir gemiyi vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Jitomir bölgesinin Beloşçitsı yerleşim biriminin yakınlarında Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine elektrik sağlayan trafo merkezi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Karadeniz'de silah taşıyan konteyner gemisinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Canlı yayında hayatının şokunu yaşadı!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, heyelan, fırtına bir arada geliyor
Oscar ödüllü yönetmen Sebastian Lelio hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen evinde ölü bulundu
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken mesaj
Karadeniz'de palamut tezgahlardan çekiliyor! Fiyatı 75-100 TL'den 125-150 TL'ye çıktı

Palamuda veda vakti geldi! Tezgahta fiyatı 150 liraya dayandı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı15

Şehri ayağa kaldıran görüntü! Bu iddia doğruysa vay halimize
Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı! İşte yeni hayatı

Sahil Güvenlik'in güzeliydi! İşte son hali
Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı