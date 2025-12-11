Haberler

Kremlin: Rus ordusu, Donetsk bölgesinde Seversk şehrini ele geçirdi

Güncelleme:
Kremlin, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Seversk kentini ele geçirdiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, cephe durumuyla ilgili bilgi aldı ve ilerlemenin olumlu olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nda askeri yetkililerle toplantı yaptığını belirtti.

Toplantıya, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un yanı sıra Güney Askeri Grubu Komutanı Sergey Medvedev, 123. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Denis Pirogov'un katıldığını aktaran Peskov, toplantıda Donetsk bölgesinin kuzeyindeki durumun ele alındığı bilgisini paylaştı.

Peskov, Putin'e cephedeki durum hakkında bilgi verildiğini belirterek, "Seversk kentinin kontrolümüze geçmesi konusu istişare edildi. Bu konuda Devlet Başkanı'na ayrıntılı bilgi verildi. Putin, cephedeki tüm yönlerdeki durumun olumlu olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

Donetsk bölgesinin kuzeyinde bulunan Seversk şehri, Rus ordusunun, Ukrayna'nın kontrolündeki Slavyansk şehrine doğru ilerleyişini kolaylaştıracağı belirtiliyor.

Slavyansk ise Ukrayna ordusu için tahkimat merkezi konumunda bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
