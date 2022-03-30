Rus ordusu Luhansk'ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü - Haberler

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Rus ordusu Luhansk'ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Ünver - Güncel
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- Rus ordusu Luhansk'ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü Rusya'nın Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi.

- Rus ordusu Luhansk'ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü

LUHANSK - Rusya'nın Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde yer alan Lysychansk şehri güne hava saldırıları ile uyandı. Sabah yerel saatle 06.30'da şehrin farklı noktalarına saldırı gerçekleştirildi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, birçok binanın hasar gördüğü saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ekipler tarafından enkaz altında kalan 5 kişinin kurtarıldığı, 8 kişinin ise tahliye edildiği kaydedildi.

Saldırının ardından çıkan yangın nedeniyle yeşil alanlar küle döndü. Şehrin farklı bölgelerinde sıcak çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Rus ordusu Luhansk'ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü

Rus ordusu Luhansk'ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü

Rus ordusu Luhansk'ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü

Rus ordusu Luhansk'ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü

Rus ordusu Luhansk'ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü

Rus ordusu Luhansk'ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Ünver - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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