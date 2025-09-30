Haberler

Rus Ordusu Dnipro'ya İHA Saldırısı Düzenledi

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Dnipro kentinde insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 10 kişinin yaralandığını ve sivil altyapının hedef alındığını duyurdu. Zelenskiy, uluslararası baskının artırılmasını istedi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro kentine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rusya'nın Dnipro kentine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Rus ordusunun kentteki sivil altyapıyı hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, Rusya'ya yönelik uluslararası baskının artırılmasını istedi.

Zelenskiy açıklamasında, "Ruslar, bu tür her saldırıyla, üzerlerinde güçlü bir baskıya ihtiyaç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
