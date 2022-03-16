- Rus ordusu Çernihiv'de ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu: 10 ölü

ÇERNİHİV - Rusya'nın Ukrayna'nın Çernihiv kentinde sivil yerleşim yerlerini hedef alması sonucu ekmek sırası bekleyen en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 21 gündür sürdürüyor. Rus ordusu, bu kez Çernihiv kentinde sivil yerleşim yerini vurdu. Saldırıda bir dükkanın önünde ekmek almak için sırada bekleyen 10 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir dükkanın önünde yerde cansız bedenlerin olduğu ve yaralıların araçlara taşındığı anlar yer aldı.