Müzisyen Kirill Richter, mayıs ayında Ankara ve İstanbul'da konser verecek

Çağdaş neoklasik müziğin uluslararası alanda ses getiren isimlerinden, Rus müzisyen Kirill Richter, mayıs ayında Ankara ve İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Besteci ve piyanist kimliğiyle uluslararası müzik sahnesinde önemli bir yer edinen sanatçı, 17 Mayıs'ta CSO Ada Ankara'da, 18 Mayıs'ta İstanbul'da Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde konser verecek.

UNESCO Uluslararası Besteciler Yarışması, Berlin Uluslararası Genç Besteciler Yarışması ve çeşitli prestijli Avrupa beste ödülleri dahil olmak üzere birçok uluslararası yarışmada ödüle layık görülen Richter'in eserleri bugüne kadar Londra'daki Royal Albert Hall başta olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki önemli konser salonları ve kültür merkezlerinde seslendirildi.

Sanatçı, konser projelerinin yanı sıra uluslararası tiyatro yapımları, film projeleri ve FIFA için bestelenen resmi müzik çalışmalarına da imza atıyor.