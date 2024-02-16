- Rus muhalif lider Navalny'nin eşi Yulia Navalny: "Putin yaptıklarının sonuçlarına katlanacak"

MÜNİH - Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalny, eşinin ölümünün doğrulanması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alexei Navalny'e yaptıklarının sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin Rusya'da Yamal Yarımadası'ndaki cezaevinde bugün hayatını kaybetmesinin ardından gerginlik sürüyor. Rus muhalif liderin eşi Yulia Navalny, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Eşinin ölüm haberinin Rus hükümet kaynakları tarafından açıklanması nedeniyle şüpheyle yaklaştığını belirten Yulia Navalny, "Ama eğer bu doğruysa, Putin, tüm çevresi, Putin'in arkadaşları ve hükümeti ülkemize, aileme, eşime yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar. ve bu gün çok yakında gelecek" dedi.

Putin'e ve Putin hükümetine güvenemeyeceklerini vurgulayan Yulia Navalny, gözyaşları içinde, "Onlar her zaman yalan söylerler" dedi. Uluslararası toplumu Rusya'nın "korkunç rejimi" olarak tanımladığı rejime karşı birleşmeye çağıran Yulia Navalny, "Hem bu rejim hem de Putin, son yıllarda ülkeme, ülkemize, Rusya'ya yaptıkları tüm korkunç şeylerin kişisel sorumluluğunu taşımalıdır" ifadelerini kullandı.