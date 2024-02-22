- Cezaevinde ölen Rus muhalif lider Navalny'nin annesi: "Cenaze töreninin gizlice yapılmasını istiyorlar"

MOSKOVA - Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin annesi Lyudmila Navalnaya, oğlunun gizlice defnedilmesi için Rus yetkililerin kendisine baskı yaptığını belirterek, "Cenaze töreninin gizlice yapılmasını istiyorlar" dedi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat'ta hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin annesi Lyudmila Navalnaya, oğlunun gizlice defnedilmesi için Rus yetkililerin kendisine baskı yaptığını söyledi. Navalnaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teşhis için oğlunun kendisine gösterildiğini belirterek, "Az önce Salekhard şehrindeki araştırma komitesi binasından çıktım. Dün akşam beni gizlice morga götürdüler ve bana Alexei'yi gösterdiler. Ellerinde hazır olduğunu gördüğüm tıbbi ve hukuki belgeler vardı. Ben de tıbbi ölüm belgesini imzaladım" dedi.

"Zaman senden yana değil, ceset çürüyor diyorlar"

Yasalara göre oğlunun cenazesinin hemen kendisine teslim edilmesi gerektiğini belirten Navalnaya, "Bunun yerine bana baskı yapıyorlar. Benim yerime Alexei'nin nerede, ne zaman ve nasıl gömülmesi için kararlar alıyorlar. Benim karşımda Kremlin'den veya Soruşturma Komitesi'nin merkezinden talimat alıyorlar. Cenaze töreninin gizlice yapılmasını istiyorlar. Beni bir mezarlığa götürüp orada, 'Bak oğlun burada yatıyor' demek istiyorlar. Bunu istemiyorum. Beni tehdit etmeye başladıkları için bu videoyu kaydediyorum. Gözlerimin içine bakarak, eğer gizli bir cenazeyi kabul etmezsem oğlumun cesedine bir şey yapacaklarını söylüyorlar. Zaman senden yana değil, ceset çürüyor diyorlar" dedi.

Uçakta zehirlenmişti

Rus muhalefet lideri, yolsuzlukla mücadele aktivisti ve avukat olan Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresinin yolsuzluk vakalarını araştırıyordu. Rusya'da 2020 yılında uçaktayken zehirlenen ve 2021'de tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde tutuklanan Navalny, 4 Ağustos 2023'te Rusya'daki muhaliflerin protestolarını organize etme, Rusya'da yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı üzerinden yasadışı eylemler düzenleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin aleyhine sözler kullanma ve "aşırılık" yanlısı eylemleri finanse etme suçlamalarıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mart 2022'de dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla 9 yıl hapis ve 1 milyon 200 bin ruble para cezasına çarptırılan Navalny için tutuklu bulunduğu süre içinde toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı.

Ölüm nedeni belirsiz

Rusya Federal Cezaevi Servisi tarafından Navalny'nin ölümüne yönelik 16 Şubat'ta yapılan ilk açıklamada, "3 No'lu cezaevindeki hükümlü Aleksey Navalny, 16 Şubat'ta yürüyüş yaptıktan sonra kendini kötü hissetti ve bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları hızlıca geldi ve ambulans çağrıldı. Hayata döndürme çabaları sonuç vermedi" ifadeleri kullanılmıştı.

Navalny'nin ölüm nedeni ilk olarak "ani ölüm sendromu" şeklinde açıklanırken, Rusya Soruşturma Komitesi kimyasal analiz için naaşının en az 14 gün daha ailesine teslim edilmeyeceğini belirtmişti. Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, "zehirlenme izleri kayboluncaya kadar eşinin naaşının bekletildiğini" iddia etmişti.