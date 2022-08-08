Ukraynalılar, Rus kuvvetlerini püskürtmek için bomba yüklü drone kullanıyor

Rus saldırılarına karşı direnen Ukrayna'nın kullandığı bomba yüklü dronelar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İLGİNÇ BİR YÖNTEM GELİŞTİRDİLER

Rus işgallerine karşı direnen Ukrayna vatandaşı toprağı, evi için ülkesini korumaya yardımcı olabilecek her yöntemi kullanıyor. Ukraynalılar kullandığı dronelarla kendilerini korumak için ilginç bir yöntem geliştirdi.

DRONELAR RUS ASKERLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Ukrayna ordusu bomba yüklediği droneları Rus askerlerinin olduğu yere yönlendiriyor. Droneların keşif özelliğinden de faydalanan Ukraynalıların bu sistemle Rus askerlerini vurup püskürtüyor.