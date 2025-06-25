Rus Kruz Gemisi Amasra'ya Demirledi

Rus Kruz Gemisi Amasra'ya Demirledi
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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' kruvaziyeri, Amasra Limanı'na gelerek 1186 yolcu ile 452 mürettebatı ile 73. seferini gerçekleştirdi. Turistler, Amasra'nın tarihi ve turistik yerlerini gezmek için limandan ayrıldı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 1186 yolcu ve 452 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana 73'üncü seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı, tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya yılın 14. seferini yapan geminin akşam saatlerinde Samsun'a gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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