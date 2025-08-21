Rus Kruvaziyeri 'Astoria Grande' Samsun Limanı'na Demirledi

Rus Kruvaziyeri 'Astoria Grande' Samsun Limanı'na Demirledi
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Samsun Limanı'na ulaştı. 1117 yolcu ve 444 kişilik mürettebatla gelen gemi, tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere Rus turistleri Samsun'dan yola çıkardı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Samsun Limanı'na geldi.

Soçi'den 1117 yolcu ve 444 kişilik mürettebatıyla yola çıkan kruvaziyer, İzmir, İstanbul ve Amasra'nın ardından Samsun Limanı'na demirledi. Gemiyi liman görevlileri ve sağlık turizmi çalışanları karşıladı.

Çoğunluğu Rus turistlerden oluşan grup, işlemlerin tamamlanmasının ardından kentteki tarihi ve turistik yerleri gezmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

"Astoria Grande"nin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
