Letonya'ya Rus hava sahasından giren İHA petrol depolama tesisine düştü

Rus hava sahasından gelen 2 insansız hava aracının (İHA) Letonya'da düştüğü, bunlardan birinin Rezekne kentindeki bir petrol depolama tesisine çarptığı belirtildi.

Letonya ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan Letonya hava sahasına giren yabancı İHA'lar tespit edildi.

Letonya topraklarına şimdilik 2 İHA'nın düştüğü belirlendi.

Letonya'nın kamu yayıncısı LSM'nin haberine göre de yetkililer yerel saatle 04.09'da ülkenin Rusya sınırındaki bölgelerinde yaşayan halka, İHA uyarısı göndererek onlardan evlerinde kalmalarını istedi.

İHA'lardan birinin Rezekne'deki bir petrol depolama tesisine düşerek boş bir petrol tankına isabet ettiği tespit edildi.

Olay yerinde 4 petrol tankının zarar gördüğü belirlenirken, tanklardan birinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Rezekne ve çevresindeki bölgede yaşanan gelişmelerden dolayı bugün eğitime ara verildi.

Ordudan daha sonra yapılan açıklamada ise Letonya hava sahasındaki tehdidin sona erdiği duyuruldu.

Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, Letonya Radyosu'na yaptığı açıklamada, İHA'ların Ukrayna tarafından Rusya'daki hedeflere yönlendirilmiş olabileceğini söyledi. Spruds, bunun şimdilik yalnızca bir varsayım olduğunu ve bilgilerin netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu arada Rus hava sahasından gelen İHA'lar, 25 Mart'ta Estonya ve Letonya'da düşmüş, bunlardan biri Estonya'daki Auvere elektrik santralinin bacasına çarpmıştı. Litvanya'da da 23 Mart'ta Belarus sınırı yakınındaki Varena bölgesinde bir İHA düşmüştü.

Yetkililer, bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduklarını, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotalarından saptıklarını doğrulamıştı.

Rusya; Letonya, Litvanya ve Estonya'nın hava sahalarını Ukrayna'ya ait İHA'lara açtığını iddia etmiş, uyarıları dikkate almamaları halinde karşılık vereceklerini bildirmişti. Baltık ülkeleri, Rusya'nın söz konusu iddialarını reddetmişti.