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Rus güçlerinin Kramatorsk ve Slavyansk kentine düzenlediği saldırılar

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Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Sıcak çatışmaların sürdüğü ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde dün gece Rus güçlerinin düzenlediği hava saldırısında Kramatorsk Tren İstasyonu yakınındaki raylar zarar gördü. Saldırı sonucu alanda büyük bir çukur oluştuğu görüldü.

Slavyansk kentine gerçekleştirilen saldırıda ise sivil yerleşim yerleri hasar gördü.

Kaynak: AA / Metin Aktaş - Güncel

Kramatorsk Slavyansk Rusya Güncel Haberler

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