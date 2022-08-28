Rus güçlerinin Kramatorsk ve Slavyansk kentine düzenlediği saldırılar Güncel Haberler Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Sıcak çatışmaların sürdüğü ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde dün gece Rus güçlerinin düzenlediği hava saldırısında Kramatorsk Tren İstasyonu yakınındaki raylar zarar gördü. Saldırı sonucu alanda büyük bir çukur oluştuğu görüldü. Slavyansk kentine gerçekleştirilen saldırıda ise sivil yerleşim yerleri hasar gördü. Güncel Kaynak: AA / Metin Aktaş Kramatorsk Slavyansk Rusya Güncel Haberler

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