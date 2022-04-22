Rus güçlerinin çekildiği bölgelerde mayın temizleme çalışmaları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus güçlerinin çekildiği bölgelerde mayın temizleme çalışmaları

AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
 - Güncelleme:

Yıkılmış köprü Yıkılmış köprü üstünde hasarlı araç Mayın patlatma anı Ukrayna askerleri kontrolü yeniden sağladığı bölgelerde mayın temizleme çalışmaları devam ederken, Rus güçlerinin çekildiği bölgelerdeki tahribat da gün yüzüne çıkıyor.

Yıkılmış köprü

Yıkılmış köprü üstünde hasarlı araç

Mayın patlatma anı Ukrayna askerleri kontrolü yeniden sağladığı bölgelerde mayın temizleme çalışmaları devam ederken, Rus güçlerinin çekildiği bölgelerdeki tahribat da gün yüzüne çıkıyor.

AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel

Ukrayna, Tragger, Mayın, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title