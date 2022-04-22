Rus güçlerinin çekildiği bölgelerde mayın temizleme çalışmaları
AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yıkılmış köprü Yıkılmış köprü üstünde hasarlı araç Mayın patlatma anı Ukrayna askerleri kontrolü yeniden sağladığı bölgelerde mayın temizleme çalışmaları devam ederken, Rus güçlerinin çekildiği bölgelerdeki tahribat da gün yüzüne çıkıyor.
Yıkılmış köprü
Yıkılmış köprü üstünde hasarlı araç
Mayın patlatma anı Ukrayna askerleri kontrolü yeniden sağladığı bölgelerde mayın temizleme çalışmaları devam ederken, Rus güçlerinin çekildiği bölgelerdeki tahribat da gün yüzüne çıkıyor.
AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel