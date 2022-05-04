Rus güçlerinin boşalttığı köyde Ukraynalı bir sivile ait ceset bulundu

Kiev'in batısında bulunan Vysehrad köyünde Rus güçleri tarafından daha önce boşaltılan mevzide Ukraynalı bir erkeğin yarıya kadar gömülmüş cesedine ulaşıldı. Köy sakinleri ile ölen kişinin yakınlarının da hazır bulunduğu yerde Ukraynalı yetkililer tarafından ceset üzerinde deliller arandı. Yakınlarının göz yaşları arasında gömüldüğü yerden çıkarılan ceset, incelemelerin ardından torbaya konularak kimlik tespiti için hastaneye götürüldü.