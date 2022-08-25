Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus güçlerinden ele geçirilen zırhlı araçlar, Kiev sokaklarında sergilenmeye devam ediyor

Güncel Haberler

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş 6 ayı geride bıraktı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş 6 ayı geride bıraktı. Ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde sıcak çatışmalar sürerken, Rus güçlerinden ele geçirilen ve kullanılmaz halde olan aralarında tank ve motorlu topçu sistemlerinin bulunduğu çok sayıda zırhlı, başkent Kiev'in Bağımsızlık Meydanı ve Kreşatik Caddesi'ne sergilenmeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Metin Aktaş - Güncel

Ukrayna Rusya Kiev Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title