Rus güçlerinden ele geçirilen zırhlı araçlar, Kiev sokaklarında sergilenmeye devam ediyor Güncel Haberler Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş 6 ayı geride bıraktı. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş 6 ayı geride bıraktı. Ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde sıcak çatışmalar sürerken, Rus güçlerinden ele geçirilen ve kullanılmaz halde olan aralarında tank ve motorlu topçu sistemlerinin bulunduğu çok sayıda zırhlı, başkent Kiev'in Bağımsızlık Meydanı ve Kreşatik Caddesi'ne sergilenmeye devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Metin Aktaş Ukrayna Rusya Kiev Güncel Haberler

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