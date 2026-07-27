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Rus Donanması İnsansız Sistem ve Yeni Nesil Savaş Gemisi Çalışmalarını Hızlandırıyor

Rus Donanması İnsansız Sistem ve Yeni Nesil Savaş Gemisi Çalışmalarını Hızlandırıyor
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MOSKOVA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Aleksandr Moiseyev, insansız sistemlere yönelik kapasitelerini genişlettiklerini, yeni nesil savaş gemileri geliştirdiklerini ve stratejik deniz silahları çalışmalarını ilerlettiklerini söyledi.

MOSKOVA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Aleksandr Moiseyev, insansız sistemlere yönelik kapasitelerini genişlettiklerini, yeni nesil savaş gemileri geliştirdiklerini ve stratejik deniz silahları çalışmalarını ilerlettiklerini söyledi.

Moiseyev pazar günü Donanma Günü'nde Zvezda televizyonuna verdiği demeçte, Rusya'nın 1 Temmuz'da Kuzey Filosu bünyesinde, insansız sistemlerden oluşan ilk alayını kurduğunu, 2027'de de Pasifik Filosu'nda benzer bir alay kurulmasının planlandığını belirtti.

Moiseyev, kurulan yeni alayda iki insansız yüzey gemisi bölüğü ve bir insansız su altı sistemi bölüğünün yer aldığını ifade etti.

Daha büyük insansız deniz platformları geliştirdiklerini de kaydeden Moiseyev, bu çerçevede su altı arama görevlerine yönelik 500 tonluk bir insansız yüzey gemisinin de geliştirildiğini söyledi. Moiseyev, 22350 Projesi fırkateynlerinden çok daha büyük olan ve okyanusta görev yapabilen 9.500 tonluk yeni bir savaş gemisi geliştirme planını da duyurdu.

Rus donanmasında an itibarıyla Poseidon nükleer tahrikli insansız su altı aracını taşıyan bir geminin hizmette olduğunu belirten Moiseyev, modernize edilen Amiral Nahimov güdümlü füze kruvazörünün denemelerini tamamlamak üzere olduğunu ve bu yıl hizmete gireceğini açıkladı.

Moiseyev, Bulava denizaltından fırlatılan balistik füzelerle donatılmış Borei sınıfı stratejik nükleer denizaltıların, eski nesil stratejik denizaltıların yerini aldıkları için önümüzdeki 30-40 yıl boyunca hizmette kalmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Rusya'da Donanma Günü her yıl temmuz ayının son pazar günü kutlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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