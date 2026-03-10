Rusya'nın İsfahan'daki Başkonsolosluğu saldırılarda hasar gördü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'ın İsfahan kentinde bulunan Rusya Başkonsolosluğu binasının hafta sonu düzenlenen saldırıda hasar gördüğünü açıkladı. Zaharova, diplomatik misyonlara yönelik saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

"BİNA VE KONUTLARIN PENCERELERİ PARAMPARÇA OLDU"

Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların giderek yoğunlaştığını ve birçok ülkenin yanı sıra sivil halkın da bu durumdan etkilendiğini belirtti.

İsfahan'da valilik binasına 8 Mart'ta düzenlenen saldırı sırasında Rusya Başkonsolosluğu binasının da zarar gördüğünü ifade eden Zaharova, "Bina ve konutların pencereleri paramparça oldu, birkaç çalışan patlama dalgasından etkilendi" dedi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Saldırı sonucunda can kaybı yaşanmadığını belirten Zaharova, diplomatik temsilciliklerin hedef alınmasının uluslararası hukuk açısından ciddi bir ihlal olduğunu kaydetti.

"DİPLOMATİK MİSYONLARIN DOKUNULMAZLIĞINA SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Zaharova açıklamasında, tüm taraflara diplomatik temsilciliklerin dokunulmazlığına saygı gösterme çağrısı yaptı.

Rus sözcü, "Diplomatik misyonlara yönelik saldırılar uluslararası hukukun temel sözleşmelerini ihlal ediyor. Tüm taraflardan diplomatik unsurların dokunulmazlığına saygı göstermelerini ve personele zarar vermekten kaçınmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TARAFLARA MÜZAKERE ÇAĞRISI

Zaharova ayrıca taraflara çatışmaları durdurma çağrısında bulunarak, gerilimin sona ermesi için müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti.