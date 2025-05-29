Rus Araştırmacı Kseniia Petrova Kefaletle Serbest Bırakıldı

ABD'de Harvard Üniversitesinde kanser araştırmaları yapan Rus vatandaşı Kseniia Petrova, ülkeye gümrük beyanı yapılmadan kurbağa embriyosu getirdiği suçlamasıyla yargılandığı davada kefaletle serbest bırakıldı.

NBC News'un haberine göre, Vermont Bölge Yargıcı Christine Reiss, Petrova'nın Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkilileri tarafından süresiz gözaltında tutulmasının hukuki dayanağı olmadığını belirterek, durumun ciddi yasal endişeler doğurduğunu ifade etti.

Yargıcın kararı davada önemli bir gelişme olarak görülse de Petrova'nın hemen serbest bırakılması anlamına gelmediği belirtildi.

Hükümetin en geç cuma gününe kadar Petrova'nın tahliyesi için gerekli şartları sunmasını talep eden mahkeme, ayrıca Petrova'nın kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmadığını ve kaçma riskinin belirlenen koşullarla kontrol altına alınabileceğini bildirdi.

Kseniia Petrova'nın gözaltına alınması???????

Harvard Üniversitesinde kanser ve yaşlanma üzerine bilimsel çalışmalar yapan Kseniia Petrova (30), bu yıl şubat ayında Fransa üzerinden ABD'ye yaptığı yolculukta, gümrük memurlarına, bavulunda getirdiği kurbağa embriyolarını bildirmediği için gözaltına alınmıştı.

Göçmen olmayan statüye sahip J-1 vizesi iptal edilen Rus araştırmacı, Louisiana'daki bir gözaltı merkezine transfer edilmişti.

Vermont eyaletinde dün yapılan duruşmada, ABD hükümetinin avukatları Petrova'nın, daha önce siyasi faaliyetleri nedeniyle zulüm gördüğünü belirttiği Rusya'ya geri gönderilmesini istemiş, Rus kadının avukatları bu talebe itiraz etmişti.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki savcılık ofisi, dün yaptığı açıklamada, Louisiana'daki bir gözaltı merkezinde tutulan Petrova'nın, suçlamaların ortaya çıkmasının ardından aynı eyaletteki bir federal hapishaneye taşındığı bilgisini paylaşmıştı.