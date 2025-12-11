Haberler

Kaldırımda yürürken tabancayla rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı

Adana'da kaldırımda ruhsatsız tabancayla havaya ateş açan 20 yaşındaki Hamza Y., güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası tutuklandı. Olay, genel güvenliği tehlikeye sokma ve ruhsatsız tabanca taşıma suçlarından dolayı mahkemeye sevk edilen genç, mahkemece tutuklandı.

ADANA'da kaldırımda yürürken ruhsatsız tabancayla havaya ateş açtığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıyan Hamza Y. (20), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi 80'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Hamza Y., bulvar üzerindeki kaldırımda yürürken, ruhsatsız tabancayla arka arkaya ateş açtı. Çevrede endişe yaratan olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşların şikayeti üzerine gözaltına alınan Hamza Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' ve 'ruhsatsız tabanca taşıma' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
