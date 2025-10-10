Haberler

Ruhsatsız Motosiklet Kullanan 4 Şüpheli Yakalandı

Ruhsatsız Motosiklet Kullanan 4 Şüpheli Yakalandı
Eskişehir'in İnönü ilçesinde jandarma, motor ve şase numaraları bilinmeyen motosikletleri ruhsatsız kullanan 4 kişiyi yakaladı. Operasyon sonucu, motor ve şase numaraları silinmiş 4 motosiklet ele geçirildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, jandarma motor ve şase numaraları bilinmiş motosikletleri ruhsatsız kullandıkları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin kırsal bölgede ruhsat ve resmi belge olmadan motosiklet kullandıkları, bazı motosikletlerin motor ve şase numaralarının silinerek değiştirildiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine İnönü ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce yapılan incelemede, motor ve şase numaraları silinmiş 4 motosikleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
