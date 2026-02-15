"Mahsus Mahal: Ruhi Su'ya Saygı" konserinin prömiyeri ENKA Sanat'ta yapılacak

"Mahsus Mahal: Ruhi Su'ya Saygı" konseri, 24 Şubat'ta Güvenç Dağüstün, Eylem Pelit ve Derya Alabora'yı ENKA Oditoryumu'nda bir araya getirecek."

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre yeni sezonda prömiyeri yapılacak konser, Ruhi Su'nun sanatsal, kültürel ve insani mirasını, müzik, söz ve görselliğin buluştuğu bütünlüklü bir sahne deneyimine dönüştürmeye hazırlanıyor.

Konserde Güvenç Dağüstün, eserleri opera kökenli derinlik ve güçlü bir yorumla seslendirirken, basgitarist ve besteci Eylem Pelit, tüm müzikal düzenlemelerini üstlendiği eserleri ilk kez yalnızca elektrik bas eşliğinde sahneye taşıyacak.

Eserlerin hikayeleri, Ruhi Su'nun oğlu Ilgın Su'nun katkılarıyla özel olarak hazırlanırken, anlatı sahnede Derya Alabora'nın sözü ve sesiyle güçlenecek.

Öte yandan yeni sezonda Tiyatro Hemhal'in oyunu "En Sevdiğinden Başla" da 26 Şubat'ta sahnelenecek.

Selen Örcan, Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal'ın ortak yazarlığını üstlendiği, Hakan Emre Ünal'ın yönettiği oyunda Barkın Sarp, Elif Aydın, Hakan Emre Ünal, Mert Yılmaz Yıldırım, Nezaket Erden ve Sudem Tiryakigil rol alıyor.

Oyun, birlikte olmaya, bir arada kalmaya ve üretmeyi sürdürmeye çalışan iki genç sanatçının ilişkisini, hayata, birbirlerine ve kendilerine karşı verdikleri mücadele üzerinden anlatıyor.