Haberler

Gözaltına alındıkları öne sürülen Ruhani ve Zarif, Tahran'da taziye törenine katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gözaltına alındıkları iddiaları arasında eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tahran'daki bir taziye ziyaretine katılarak kamuoyuna yansıdı.

İran'da gözaltına alındıkları yönünde iddialar bulunan eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tahran'da taziye ziyaretine katıldı.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi ile görüştükleri iddiasıyla gözaltına alındıkları öne sürülen eski Cumhurbaşkanı Ruhani ve eski Dışişleri Bakanı Zarif'in, Tahran'da Muhammed Şeriatmedari'nin annesi için düzenlenen taziye törenine katıldıkları görüldü.

Ruhani, töreni eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ile birlikte takip etti.

İran'da 7 ve 8'inci dönem cumhurbaşkanlığı yapan Hatemi, İran lideri Ali Hamaney ile yaşadığı ihtilaflar nedeniyle ülkede birçok kez sansür ve yasaklamalara maruz kalmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım

Trump, apar topar toplantıyı bitirmek istedi! Nedeni de Erdoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Lube Ayar'a hapis cezası

Gazeteci Lube Ayar'a hapis cezası
Bayrağımıza yapılan saldırıya ateş püskürdü, talimat verdi

Bayrağımıza yapılan saldırıya ateş püskürdü, talimat verdi
Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım

Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
Gazeteci Lube Ayar'a hapis cezası

Gazeteci Lube Ayar'a hapis cezası
Trump, baltayı bu kez en yakın müttefikine vurdu: Büyük aptallık

Trump, baltayı bu kez en yakın müttefikine vurdu: Büyük aptallık
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı