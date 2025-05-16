Ruhan Alan Gözaltına Alındı: Zimmet Suçlamasıyla Soruşturma

Ruhan Alan Gözaltına Alındı: Zimmet Suçlamasıyla Soruşturma
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Ruhan Alan, eski Pertek İlçe Belediye Başkanı olarak zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda Alan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı ve Tunceli'nin bir önceki dönem Pertek İlçe Belediye Başkanı Ruhan Alan, 'zimmet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Tunceli'nin Pertek İlçe Belediyesi'nde bir önceki dönem 'zimmet' suçu işlendiğine dair şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Müfettişlerin çalışmalarının ardından hazırlanan rapor doğrultusunda 14 Şubat'ta Pertek Belediyesi Muhasebe Müdürü Ö.E., açığa alındı. Pertek Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında şu an Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı görevi yürüten eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, 'zimmet' suçlamasıyla Tekirdağ'da gözaltına alındı. SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Ruhan, 'tutuklama' talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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