Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Üçlü Çerçeve Anlaşmasını Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Üçlü Çerçeve Anlaşmasını Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya gelerek Lübnan-İsrail üçlü çerçeve anlaşmasını ele aldı. İsrail'in saldırılarında can kaybı 4.320'ye yükseldi.

WASHINGTON, 20 Temmuz (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkeye resmi ziyarette bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından pazar günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu görüşmede Lübnan ve İsrail'i kapsayan üçlü çerçeve anlaşması ele alındı.

İsrail ve Lübnan, barış anlaşmasına zemin hazırlamak amacıyla haziran ayı sonunda bir çerçeve üzerinde mutabık kalmıştı. Ancak o tarihten bu yana İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'ta yeniden başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7 Temmuz itibarıyla 4.320'ye, yaralı sayısının ise 12.203'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler

Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri sinirden çılgına çevirecek sözler
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Koşar adım rekor! Bir zam daha geliyor
Adli tatil başladı: CHP'nin butlan davası eylül sonrasına kaldı

Adli tatil başladı: CHP'nin butlan davasında kritik süre
Sıfır araç alacaklar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

Sıfır araç alacaklar dikkat! Bu karar milyonları ilgilendiriyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor

Dünya, Arjantin'in çirkefliğini konuşuyor