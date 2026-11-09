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Rubio İran'la diplomaside az ilerleme ve kabul edilemez talepler olduğunu söyledi

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Rubio İran'la diplomaside az ilerleme ve kabul edilemez talepler olduğunu söyledi
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Rubio, İran'la çatışmaları sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaların pek verimli olmadığını ve İran'ın taleplerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Rubio çözümde dönüm noktasında olmadıklarını belirtti; Trump ilerleme sürerse askeri saldırı olasılığını düşük gördü.

WASHINGTON, 9 Kasım (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la olan çatışmaları sona erdirme amacıyla yürütülen diplomatik çabalarda çok az ilerleme kaydedildiğini belirterek, İran'ın taleplerini "kabul edilemez" diye niteledi.

Rubio pazar günü G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'ya hareket etmeden önce Florida'da yaptığı açıklamada, "An itibarıyla sürecin pek verimli olmadığını söyleyebiliriz. İran'ın talepleri hem kabul edilemez hem de gerçekçi değil" dedi.

Trump yönetiminin krizin çözümünde diplomatik seçenekten yana olduğunu yineleyen Rubio, "Çözüm açısından bir dönüm noktasında olduğumuzu söyleyemem" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü erken saatlerde CNN'e verdiği röportajda, müzakerelerde ilerleme kaydedildiği sürece İran'a yönelik geniş çaplı askeri saldırıları yeniden başlatmalarının son derece düşük bir olasılık olduğunu söylemişti. Trump, askeri müdahale ihtimalini ise tamamen göz ardı etmedi.

Kaynak: Xinhua
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