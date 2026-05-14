ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'in "jeopolitik olarak en büyük siyasi zorluk" olduğunu belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'in ABD için jeopolitik anlamda en büyük siyasi zorluk olduğunu ancak bu ülkeyle ilişkilerin de yönetilmesi gereken en önemli ilişki olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Çin ziyaretinde Başkan Donald Trump'a eşlik eden Rubio'nun yola çıkmadan Amerikan Fox News kanalına verdiği röportaj yayımlandı.

Çin'i, ABD'nin "en büyük jeopolitik düşmanı" olarak görüp görmediği sorusuna Rubio, "Bu hem jeopolitik olarak en büyük siyasi zorluğumuz hem de yönetmemiz gereken en önemli ilişki. (Çin) Büyük ve güçlü bir ülke. Büyümeye devam edecek." yanıtını verdi.

Rubio, ABD'nin çıkarlarıyla Çin'in çıkarlarının çatışacağı durumlar olabileceğine işaret ederek, "Savaşları önlemek, dünyada barış ve istikrarı korumak için bunları yönetmek zorunda kalacağız." dedi.

Çin ile bazı işbirliği alanları da olabileceği ve bunlardan da uzaklaşmamaya özen göstermek istediklerini vurgulayan Rubio, ABD'nin ticaret konusunda Çin'e veya herhangi bir ülkeye bağımlı olamayacağını ancak "Çin'in dünyanın yüzde 100 oranında kendilerine bağımlı olmasını" istediğini savundu.

Rubio, Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin ise "Bunu çözmek onların (Çin'in) çıkarına ve İran'ın şu anda Basra Körfezi'nde yaptıklarından ve yapmaya çalıştıklarından vazgeçmesi için daha aktif bir rol oynamaları için onları ikna etmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
