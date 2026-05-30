ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Tom Barrack'ın Suriye konusunda "merkezi muhatap" olduğunu belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye'de merkezi bir muhatap, Irak'ta ise güvenilir bir isim olduğunu belirterek, Trump yönetimi için önemli rol oynamaya devam edeceğini açıkladı.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak paha biçilmez bir rol oynadığını belirten Rubio, "Bu görevi sona ererken, uzmanlığı, ilişkileri ve 'Önce Amerika' gündemine dair anlayışıyla hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında Rubio, "Büyükelçi Tom Barrack, Suriye konusunda merkezi bir muhatap ve Irak konusunda da kilit bir güvenilir isim olmuştur ve olmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Barrack'ın sadece Türkiye Büyükelçisi değil, Başkan Donald Trump'ın Suriye hükümetiyle stratejik işbirliğini ilerleten biri olduğunu da vurgulayan Rubio, Irak'taki yeni hükümetle çalışmalarda da hayati bir rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Rubio, Barrack'ın Trump ekibinin "vazgeçilmez bir üyesi" olduğuna işaret ederek, "Kendisine tam güvenim vardır ve Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle çalışmaktadır. Bu çalışmaya liderlik etme istekliliğinin devam etmesi Amerikan halkına büyük fayda sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Islam Doğru
