Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Ümraniye Bilim Merkezi'ni ziyaret etti

RUANDA 'nın Ankara Büyükelçisi Charles Kayonga ve beraberindeki heyet, Ümraniye'de bulunan Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Kayonga ve ekibi, Bilim Merkezi bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerini, atölye çalışmalarını ve gençlere yönelik bilimsel gelişim programlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret kapsamında merkezin farklı birimleri gezilerek öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunan atölyeler hakkında detaylı bilgi verildi.

Bilim Merkezi yetkilileri tarafından; yürütülen projelerin amacının çocukların ve gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarına ilgisini artırmak olduğu ifade edildi. Ayrıca merkezin, yerel ve uluslararası iş birliklerine açık yapısıyla dikkat çektiği belirtildi.

Ziyaret sırasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken bilim ve eğitim alanında yapılabilecek olası iş birlikleri üzerine de değerlendirmeler yapıldı. Büyükelçi Charles Kayonga, merkezin modern yapısından ve sunduğu eğitim imkanlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve karşılıklı iyi niyet temennileri ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı